Stand: 30.06.2024 12:31 Uhr 100 Feuerwehrleute löschen Brand in Lagerhalle in Horst

In Horst im Kreis Steinburg haben am Sonntagmorgen etwa 100 Feuerwehrleute gegen einen Brand in einem Gewerbegebiet gekämpft. Nach Angaben der Leitstelle war vermutlich ein Blitz in eine Lagerhalle in der Marie-Curie-Allee eingeschlagen und hatte das Gebäude in Brand gesetzt. In der Halle waren demnach unter anderem Maschinen gelagert. Das Feuer war am Sonntagmittag unter Kontrolle.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.06.2024 | 12:00 Uhr