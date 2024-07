Stand: 11.07.2024 08:13 Uhr 10 Jahre Plattdeutsche Modellschulen

Vor genau 10 Jahren wurde das Fach "Niederdeutsch" an 27 Modellschulen in Schleswig-Holstein offiziell in den Unterrichtsplan aufgenommen. Mittlerweile sind es landesweit fast doppelt so viele Schulen.

Die Georg-Asmussen-Schule in Gelting (Kreis Schleswig-Flensburg) war eine der ersten Schulen, in denen das plattdeutsche Modellprojekt gestartet ist. Lehrerin Doris Nebbe schreibt zum Beispiel englische Bücher in plattdeutsch um. Man müsse in der Hinsicht ein bisschen kreativ sein, denn es gebe nicht alles auf plattdeutsch, so die Lehrerin.

Am Donnerstag feiern Vertreter der beteiligten Modellschulen und die Verantwortlichen aus der Politik den 10. Geburtstag des Plattdeutsch-Projektes bei einem Empfang im Landeshaus in Kiel.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.07.2024 | 08:30 Uhr