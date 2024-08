Stand: 03.08.2024 10:41 Uhr Niebüll: 400.000 Euro Schaden nach Feuer in Lagerhalle

Gleich mehrfach musste die Feuerwehr in Schleswig-Holstein in der vergangenen Nacht ausrücken. In Niebüll (Kreis Nordfriesland) brannte eine Lagerhalle einer Dachdeckerfirma in der Rudolf-Diesel-Straße. Dort standen Reet und mehrere Fahrzeuge in Flammen. Aktuell laufen die Nachlöscharbeiten.

Die Halle, in der Reet gelagert wurde, habe in der vollen Ausdehnung gebrannt, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Feuer hat einen Schaden in Höhe von etwa 400.000 Euro verursacht. Die Hohe Summe sei durch mehrere Radlader entstanden, die in dem Gebäude geparkt waren.

Um kurz vor vier Uhr hatte die Leitstelle eine Warnung an die Menschen in der Umgebung herausgegeben: Sie wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.

