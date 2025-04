Stand: 16.04.2025 19:43 Uhr Schwerer Unfall auf der A31 im Landkreis Leer: Auto überschlägt sich

Auf der A31 in der Nähe des Parkplatzes Rheiderland (Landkreis Leer) hat es am Mittwoch einen schweren Unfall gegeben. Das bestätigte die Autobahnpolizei. Ein Autofahrer sei gegen die Leitplanke gefahren. Daraufhin habe sich sein Wagen mehrfach überschlagen, teilte die Feuerwehr mit. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Autofahrer in ein Krankenhaus. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die A31 zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt. Wie es zu dem Unfall kam, sei noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Auf Facebook teilte die zuständige Feuerwehr einen Beitrag mit Fotos vom Einsatz.

