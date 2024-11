Wilhelmshaven: Bürger entscheiden über umstrittene Stadthalle Stand: 20.11.2024 17:11 Uhr In Wilhelmshaven soll eine neue Stadthalle im alten Pumpwerk-Park entstehen. Doch eine Initiative in der Stadt ist dagegen. Am 1. Dezember wird in einem Bürgerentscheid abgestimmt: Stadthalle ja, oder nein?

In Wilhelmshaven gibt es keine Stadthalle - und seit Jahren sucht die Stadt nach einem geeigneten Standort. Damit künftig wieder große Veranstaltungen wie Konzerte und Messen stattfinden können, hatte sich der Stadtrat für einen Neubau am Pumpwerk-Park entschieden, der sich in der Nähe eines bekannten Kulturzentrums befindet. Dafür wurde auch ein Architekturwettbewerb gestartet.

Neue Stadthalle in Wilhelmshaven? Bürgerentscheid ist bindend

Doch einen modernen Neubau auf einem historischen Gelände zu errichten, stieß bei einigen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt auf Kritik. Bei dem Bürgerbegehren "Keine Stadthalle im Areal vom Pumpwerk-Park" wurden nun rund 6.400 Unterschriften von wahlberechtigten Bürgern gesammelt. Laut Stadt sollen jetzt die Menschen bei dem Bürgerentscheid über die Frage abstimmen: "Sind Sie gegen den Bau einer Stadthalle im Areal vom Pumpwerk-Park?". Die Entscheidung wäre für den Stadtrat bindend und könnte einen bestehenden Ratsbeschluss für die Halle kippen.

