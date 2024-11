Stand: 28.11.2024 10:33 Uhr Wilhelmshaven: Autofahrer übersieht Fußgängerin auf Zebrastreifen

In Wilhelmshaven ist am Mittwochnachmittag eine 59-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte die Frau einen Zebrastreifen überqueren. Dabei wurde sie von einem Auto erfasst. Offenbar hatte der 54-jährige Fahrer des Wagens die Fußgängerin übersehen, teilte die Polizei erst am Donnerstag mit. Die Passantin wurde schwer am Kopf und Bein verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Wilhelmshaven