Stand: 03.08.2024 15:20 Uhr Motorradfahrer provoziert Polizisten - und hat keinen Führerschein

Seine Dreistigkeit wurde am Freitag einem 19-jährigen Mann aus Sande (Landkreis Friesland) zum Verhängnis. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr der junge Mann am Nachmittag mit seinem Motorrad auf den Parkplatz der Polizeidienststelle Wiesmoor. Der 19-Jährige ließ dort mehrfach den Motor seines Fahrzeugs grundlos aufheulen. Anschließend habe er laut Polizei vor den Fenstern der Dienststelle wie ein Bodybuilder posiert. Bei der anschließenden Überprüfung zeigte sich, dass der Mann keinen Motorrad-Führerschein hatte. Ihm sei die Weiterfahrt untersagt worden, es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

