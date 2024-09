Stand: 14.09.2024 15:51 Uhr Vorfahrt missachtet: Acht Menschen teils lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall mit drei Autos in Eydelstedt-Dörpel (Landkreis Diepholz) sind acht Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 24-Jähriger am Samstag mit seinem Auto eine Kreuzung überqueren wollen und dabei offenbar die Vorfahrt missachtet. Sein Wagen stieß mit zwei anderen Autos zusammen. Ein 57-jähriger Fahrer und dessen 49-jährige Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß eingeklemmt und mussten von Einsatzkräften befreit werden, wie die Polizei mitteilte. Rettungshubschrauber brachten sie demnach mit lebensgefährlichen Verletzungen in Krankenhäuser. Der mutmaßliche Unfallverursacher und seine 31-jährige Beifahrern wurden schwer verletzt. Im dritten Auto saß eine vierköpfige Familie - die Eltern und ihre beiden Kinder im Alter von acht und zehn Jahren wurden leicht verletzt. Alle drei Autos waren laut Polizei so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Unfallstelle war für mehrere Stunden gesperrt.

VIDEO: Eydelstedt: Acht Verletzte bei schwerem Unfall (14.09.2024) (1 Min)

