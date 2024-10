Stand: 27.10.2024 19:32 Uhr Unfall in Garrel: Fünf Verletzte bei Kollision auf Kreuzung

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Transporter und einem Auto im Garreler Ortsteil Bürgermoor (Landkreis Cloppenburg) wurden am Sonntagabend fünf Menschen verletzt. Laut Angaben der Feuerwehr Garrel wollte der Fahrer eines Kleintransporters, in dem sich drei Personen befanden, von der Tweeler Straße kommend den Beverbrucher Damm überqueren. Dabei habe er die Vorfahrt eines Pkw missachtet, der die Kreuzung in Richtung Beverbruch passierte. Der Pkw prallte daraufhin seitlich in den Transporter, wodurch mehrere Insassen in beiden Fahrzeugen eingeschlossen wurden. Die Feuerwehr befreite zwei Personen aus dem Transporter und eine Person aus dem Auto. Alle Verletzten wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß schwer beschädigt. Neben der Feuerwehr Garrel waren auch die Feuerwehr Cloppenburg, mehrere Rettungswagen und Notärzte im Einsatz.

