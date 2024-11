Stand: 26.11.2024 07:11 Uhr Überholmanöver im Landkreis Cloppenburg endet tödlich

Ein Autofahrer ist am Montagabend im Landkreis Cloppenburg bei einem Überholmanöver auf der Bundesstraße 72 tödlich verunglückt. Laut Polizei überholte der Mann auf gerader Strecke zwischen Thüle und Friesoythe mehrere Autos, als er aus noch ungeklärter Ursache den Gegenverkehr übersah. Sein Auto kollidierte ungebremst mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Der Wagen des Unfallverursachers ging nach Angaben eines Sprechers sofort in Flammen auf. Ersthelfer konnten den Mann aus dem Wrack ziehen. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens schwebt in Lebensgefahr. Die B72 war für mehrere Stunden voll gesperrt.

