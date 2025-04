Stand: 01.04.2025 16:21 Uhr Totes Baby in Achim: Polizei nimmt mutmaßliche Mutter fest

Nach dem Fund eines toten Säuglings in einer Wohnung in Achim (Landkreis Verden) hat die Polizei die Wohnungsbesitzerin und mutmaßliche Mutter festgenommen. Das teilte die Polizei dem NDR Niedersachsen am Nachmittag mit. Nach einer Obduktion hätten sich die Hinweise auf einen Tötungsdelikt verdichtet, heißt es. Die Mutter soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Am Montag hatten Angehörige die Wohnung der Frau aufgesucht und den toten Säugling entdeckt. Daraufhin informierten sie die Polizei. Weil die Todesursache des Säuglings den Angaben zufolge erst nicht offensichtlich war, hatten die Beamten Spuren gesichert und den Leichnam in die Rechtsmedizin gebracht. Die Hintergründe zur Tat sind der Polizei zufolge unklar.

