Traktorfahrer überfährt Rollstuhlfahrerin in Sulingen

In Sulingen (Landkreis Diepholz) ist am Mittwochvormittag eine Rollstuhlfahrerin von einem Traktor überrollt worden. Die 54-jährige Frau habe schwere Verletzungen erlitten, sei aber ansprechbar gewesen, sagte eine Sprecherin der Polizei dem NDR Niedersachsen. Ihren Angaben nach wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, kam aber nicht zum Einsatz. Stattdessen wurde die 54-Jährige mit einem Rettungswagen in das örtliche Krankenhaus gebracht. Laut Polizei wollte die Frau an einer Ampel eine Straße im Stadtzentrum überqueren, als der 53-jährige Traktorfahrer sie mit seinem Fahrzeug erfasste. Weitere Einzelheiten zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt.

VIDEO: Sulingen: Rollstuhlfahrerin von Traktorfahrer überfahren (1 Min)

