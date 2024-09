Stand: 30.09.2024 14:02 Uhr Zwei Raubüberfälle am Kramermarkt in Oldenburg: Täter erbeuten Geld

In Oldenburg ist es am Samstagabend in der Nähe des Kramermarktes zu zwei Raubüberfällen gekommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden zunächst gegen 20.45 Uhr zwei Jugendliche von drei unbekannten Personen mit einem Messer bedroht. Die Täter durchsuchten demnach die Taschen ihrer Opfer und entwendeten Bargeld. Eine Stunde später kam es zu einer ähnlichen Tat: Auch diesmal forderten zwei Unbekannte von zwei Jugendlichen die Herausgabe von Bargeld. Einer der Täter unterstrich die Drohung laut dem Sprecher mit einem Messer. Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen. Nach Einschätzung der Beamten handelt es sich vermutlich um verschiedene Tätergruppen. Bei allen Angreifern soll es sich um männliche Jugendliche handeln, die zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß sind. Auffällig sei bei einem Täter ein auffälliges Halstuch gewesen, bei einem weiteren die lockigen Haare und ein weißer Hoodie, so der Sprecher. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0441) 7904-115 bei der Polizei zu melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Oldenburg