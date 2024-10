Stand: 15.10.2024 19:41 Uhr Mann randaliert in Nordenham und beißt Polizisten ins Bein

In Nordenham (Landkreis Wesermarsch) hat ein 40-Jähriger am Montagabend einen Polizisten auf einer Dienststelle mit einem Biss verletzt. Der Mann hatte laut Polizei zuvor auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums Passanten belästigt und wurde von einer Polizeistreife des Platzes verwiesen. Rund eine Stunde später sei die Polizei erneut verständigt worden, weil der Mann laut schreiend Mülltonnen umtrat, hieß es. Dabei habe er sich aggressiv gegenüber den Beamten verhalten und um sich gespuckt. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen, wie die Polizei mitteilte. Der 40-Jährige ließ sich den Angaben zufolge auf der Dienststelle nicht beruhigen und biss einem Beamten auf dem Weg in die Zelle ins Bein. Gegen ihn wird nun wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

