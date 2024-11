Stand: 04.11.2024 10:45 Uhr Mann in Cloppenburg mit Messer attackiert: Verdächtiger in U-Haft

In Cloppenburg ist ein Mann bei einem Angriff mit einem Messer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat vergangenen Mittwoch kurz vor Mitternacht in der Nähe des Stadions. Demnach hatte es zuvor zwischen dem 51-jährigen Opfer und einem weiteren Mann eine Auseinandersetzung gegeben. Eine Befragung des Verletzten ergab demnach den dringenden Tatverdacht wegen versuchten Totschlags gegen einen 33-Jährigen. Dieser sei kurze Zeit später in seiner Wohnung festgenommen worden. Weil der Beschuldigte gegenüber der Polizei angab, Alkohol und Drogen konsumiert zu haben, wurde eine Blutprobe entnommen. Der 51-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, seine Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich gewesen, so die Polizei. Der 33-Jährige sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 04.11.2024 | 10:09 Uhr