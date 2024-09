Stand: 12.09.2024 07:50 Uhr Katzen schalten Staubsauger ein und lösen Polizeieinsatz aus

Zwei Katzen haben in Bremerhaven einen Einsatz der Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Wie die Beamten mitteilten, alarmierten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Nacht zu Mittwoch die Polizei, weil laute Geräusche aus der Nachbarwohnung sie um den Schlaf brachten. Vor Ort öffnete den Angaben zufolge niemand die Tür, so dass die Feuerwehr sie aufbrechen musste. In der Wohnung fanden die Polizisten aber keine Menschen - sondern zwei Katzen, die es offenbar geschafft hatten, den Staubsauger einzuschalten. Die Beamten schalteten den Staubsauger aus und "ermahnten die beiden Vierbeiner mündlich, sich für den Rest der Nacht ruhig zu verhalten", so die Polizei weiter.

