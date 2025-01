Stand: 16.01.2025 10:47 Uhr Jäger finden Leiche in Feld bei Emden

In Emden ist am Samstag eine Leiche gefunden worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatten Jäger den Leichnam im Uphuser Hammrich entdeckt und die Polizei alarmiert. Zur Identität können die Ermittlerinnen und Ermittler bislang noch keine Angaben machen. Die Person lag offenbar aber schon länger dort, so die Sprecherin. Es werde geprüft, ob es sich um einen seit Juni 2024 vermissten Senior handelt. Bei der Leiche wurden keine Papiere gefunden, so die Sprecherin. Die Leiche werde obduziert. Im Laufe der Woche erhoffen sich die Ermittler weitere Hinweise auf die Identität und die Todesursache.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.01.2025 | 07:30 Uhr