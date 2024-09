Stand: 23.09.2024 11:49 Uhr Handbremse vergessen: Transporter verursacht Unfall in Ahlhorn

Ein stark alkoholisierter Transporterfahrer hat am Sonntagabend in Ahlhorn (Landkreis Oldenburg) einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 47-jährige Mann aus Großenkneten (Landkreis Oldenburg) seinen Kleintransporter auf einem Parkplatz im Ortskern abgestellt. Dabei habe er aber vergessen, die Handbremse anzuziehen. Der Transporter setzte sich in Bewegung und prallte gegen ein geparktes Auto, das anschließend gegen eine Laterne gedrückt wurde. Als die Polizei eintraf, nahmen die Beamten einen auffälligen Alkoholgeruch bei dem Mann wahr. Nach einem Test stellte sich heraus: Der Mann war mit 3,02 Promille unterwegs. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei leitete ein Verfahren gegen den Fahrer ein.

