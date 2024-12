Stand: 19.12.2024 14:59 Uhr Dieb attackiert Ladendetektiv in Brake und flieht

In einem Einkaufsmarkt in Brake (Landkreis Wesermarsch) soll ein 35-jähriger Mann am Mittwochabend einen Ladendetektiv angegriffen haben. Der 49-jährige Detektiv hatte laut Polizei den Mann dabei beobachtet, wie er Kosmetika im Wert von fast 100 Euro entwendete. Als er den Mann auf den Diebstahl ansprach, schubste der 35-Jährige den Detektiv, spuckte ihn an und floh aus dem Markt. Der Sicherheitsmitarbeiter folgte dem Dieb und wurde auf dem Parkplatz von mehreren Personen attackiert. Dabei wurde er leicht verletzt. Ein 30-jähriger Zeuge eilte dem Detektiv zu Hilfe, so die Polizei. Gegen den Dieb und die weiteren Angreifer leiteten die Beamten Verfahren ein.

