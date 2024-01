Stand: 10.01.2024 11:25 Uhr Bus fängt Feuer - Fahrgäste und Fahrer bleiben unverletzt

Ein Bus der Deutschen Bahn ist am Mittwochmorgen in Bunde (Landkreis Leer) an einer Haltestelle in Brand geraten. Laut Polizei befanden sich drei Fahrgäste in dem Bus, als das Feuer ausbrach. Die Nordwestzeitung hatte zuerst darüber berichtet. Alle drei Fahrgäste und der Fahrer konnten das Fahrzeug zügig verlassen und blieben unverletzt. Das Feuer war offenbar in der Lüftungsanlage des Busses entstanden, so Ortsbrandmeister Hans-Herrmann Leemhuis. Er vermutet einen technischen Defekt als Ursache. Der hintere Teil des Gelenkbusses brannte vollständig aus. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich, wie die Polizei schätzte.

