Stand: 19.07.2024 12:40 Uhr Bremerhaven: Schiff wegen gefährlicher Spinnen evakuiert

In Bremerhaven ist ein Container-Schiff wegen gefährlicher Spinnen an Bord geräumt worden. Wie buten un binnen berichtet, sind die Tiere schon am Mittwoch unter einem Container entdeckt worden. Es soll sich um Schwarze Witwen handeln. Bei einem Biss können Schmerzen, Lähmungen, Krämpfe und steigender Blutdruck auftreten. Im schlimmsten Fall kann er für Menschen tödlich enden. Die Mitarbeitenden des Container-Schiffs sollen in der Zwischenzeit auf anderen Schiffen unterkommen. Der Hafenärztliche Dienst habe angeordnet, die Tiere ausräuchern zu lassen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere