Hahn "Hermann" tritt seit Wochen "polizeilich in Erscheinung"

Seit einigen Wochen melden sich immer wieder besorgte Bürgerinnen und Bürger bei der Polizei Leer. Der Grund: Hahn "Hermann". So nennt die Polizei das Tier inzwischen, das seit ein paar Wochen auf einem Rastplatz, direkt an der A28 in Brinkum im Landkreis Leer lebt und seitdem wiederholt "polizeilich in Erscheinung" getreten ist. "Immer wieder rufen Menschen an, die sich Sorgen um das Tier machen", sagt Polizeihauptkommissar Ihno Engberts. Der furchtlose Hahn scheine sich auf dem Autobahnrastplatz sehr wohl zu fühlen und lasse sich auch nicht einfangen. Da es bisher keine Zwischenfälle gab, gehe die Polizei davon aus, dass der Hahn sich mit den Gefahren des Straßenverkehrs auskenne. "Er hält sich meistens in seinem Gebüsch auf und wenn jemand zu nahe kommt, sucht er das Weite", so Engberts. Er bittet alle Rastplatzbesucherinnen und -besucher, "ein besonderes Augenmerk" auf den Hahn zu legen. Hinweise zu einem möglichen Eigentümer nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0491) 976 900 entgegen.

