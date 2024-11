Stand: 09.11.2024 11:48 Uhr Acht Verletzte nach Zusammenstoß an Kreuzung

Ein Verkehrsunfall im Wilhelmshavener Stadtteil Heppens hat am Freitag einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften ausgelöst. Nach Angaben einer Sprecherin der Stadt Wilhelmshaven waren am Nachmittag auf einer Kreuzung zwei Autos kollidiert. Dabei wurden alle acht Insassen verletzt, darunter drei Kinder. Drei Personen erlitten schwere Verletzungen. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren aufgrund der hohen Anzahl an Verletzten insgesamt 53 Rettungskräfte im Einsatz. Die Kreuzung war zeitweise voll gesperrt. Einige Verkehrsteilnehmer versuchten nach Angaben des Einsatzleiters jedoch, die Absperrungen zu umfahren. Die Ursache des Zusammenstoßes ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.11.2024 | 07:00 Uhr