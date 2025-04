Stand: 01.04.2025 09:30 Uhr Achim: Polizei findet totes Baby in Wohnung

Die Polizei im Landkreis Verden hat einen toten Säugling gefunden. Am Montagnachmittag seien die Beamten darüber informiert worden, dass ein totes Baby in einem Haus in Achim liege, sagte eine Sprecherin der Polizei. Ob es sich um einen Unglücksfall oder ein Tötungsdelikt handelt, ist laut Polizei noch unklar. Das Baby werde heute Vormittag obduziert. Ein Ergebnis soll am Mittag feststehen. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.04.2025 | 09:30 Uhr