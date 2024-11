8,2 Millionen Euro gestohlen? Prozess gegen 32-Jährige gestartet Stand: 12.11.2024 18:38 Uhr Am Landgericht Bremen hat am Dienstag der Prozess gegen eine 32-Jährige begonnen. Sie soll 2021 mehr als acht Millionen Euro bei einer Geldtransportfirma gestohlen haben. Ihr drohen mehrere Jahre Haft.

Die mutmaßliche Diebin hat bei dem Unternehmen in Bremen gearbeitet und soll das Geld mit einem Rollcontainer abtransportiert haben, wie das Landgericht Bremen am Dienstag mitteilte. Die Tat hat die Angeklagte den Angaben zufolge zum Auftakt der Gerichtsverhandlung gestanden. Der ganze Vorgang hat demnach mehrere Stunden gedauert. Dabei habe sie nicht allein gehandelt. So soll sie bei ihrer Tat mit mehreren Mittätern telefoniert haben. In den Gesprächen soll es auch um das Fluchtfahrzeug gegangen sein. Nach dem Diebstahl soll die Frau in die Türkei geflohen sein. Das Bargeld soll laut Landgericht durch die mutmaßlichen Mittäter nach und nach in die Türkei transportiert und aufgeteilt worden sein.

Bis zu zehn Jahre Haft für Millionenraub

Im März 2024 stellte sich die 32-Jährige bei den Behörden. Bei einer Verurteilung drohen der Frau nach Angaben eines Gerichtssprechers bis zu zehn Jahre Haft. Insgesamt sind neun Verhandlungstage angesetzt, ein Urteil wird im Januar erwartet. Bereits im Juni wurde eine Komplizin zu zwei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.11.2024 | 07:30 Uhr