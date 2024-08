Stand: 12.08.2024 17:25 Uhr 23-Jähriger stirbt nach Sprung von Zehner

Nach einem Sprung von einem Zehnmeterturm ist ein 23 Jahre alter Mann in einem Schwimmbad in der Östlichen Vorstadt in Bremen gestorben. Laut Polizei tauchte er nach dem Sprung am Montag zunächst wieder auf, machte aber unsichere Schwimmbewegungen. Helfer zogen den Mann aus dem Wasser. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich den Angaben zufolge deutlich. Der Versuch, den Mann mit Erste-Hilfe-Maßnahmen zu retten, blieb erfolglos. Die genaue Todesursache soll nun ermittelt werden.

