Stand: 31.01.2019 19:13 Uhr

Wolf aus "Rodewalder Rudel" soll erschossen werden

Das niedersächsische Umweltministerium hat zum zweiten Mal einen Wolf zum Abschuss freigegeben. Das Tier mit der Code-Nummer "GW 717m" gehört nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen zu einem Rudel, das in Rodewald im Landkreis Nienburg lebt. DNA-Proben hatten ergeben, dass die Wölfe mehrere Rinder gerissen hatten, die eigentlich durch Zäune geschützt waren. Der zum Abschuss freigegebene Rüde gilt als Leitwolf im Rudel. Mitte Januar hat das Tier in nachweislich zwei Fällen Zäune überwunden, die als wolfssicher galten.

Wolf zum Abschuss freigegeben Niedersachsen 18.00 - 31.01.2019 18:00 Uhr Autor/in: Schmidt Nach zahlreichen Rissen von Rindern und Ponys soll der Leitrüde des Wolfsrudels von Rodewald im Landkreis Nienburg abgeschossen werden. Das hat das Umweltministerium bestätigt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Lies: Tötung des Wolfs ist notwendig

Umweltminister Olaf Lies (SPD) bezeichnete den Abschuss des Rüden als notwendig. Das Verhalten des Tieres sei seit Wochen "intensiv beobachtet" worden. Um "Schäden in der Weidewirtschaft" abzuwenden, sei es nötig, den Rüden jetzt abzuschießen. Es müsse verhindert werden, dass problematische Tiere ihren Nachkommen beibringen, wie Rinder gerissen oder wolfsabweisende Zäune übersprungen werden. Er habe die Entscheidung "mit großer Sorgfalt abgewogen und getroffen", sagte Lies.

Genehmigung bereits vor einer Woche

Erste Auffälligkeiten gab es bereits im Frühjahr 2018. Im Herbst wurde per DNA-Analyse nachgewiesen, dass ein getötetes Kalb in Dudensen (Region Hannover) auf das Konto des Rüden geht. Im September riss das Rudel ein Alpaka vor einem Kindergarten in Rodewald. Im Januar erwischte es ein Shetland-Pony sowie zwei Rinder im Landkreis Nienburg. Weil der Riss dieser "ausreichend geschützten Rinder" nun per DNA-Analyse dem Rüden "GW717m" nachgewiesen werden konnte, hat Umweltminister Lies die Ausnahmegenehmigung zur Entnahme des Rüden zugestimmt, teilte das Ministerium mit. Dies sei bereits am 23. Januar erfolgt. Die Sachlage sei juristisch geprüft und bewertet worden, hieß es. Weitere Angaben zum laufenden Verfahren machte das Umweltministerium nicht.

Videos 00:46 Was tun, wenn Sie einem Wolf begegnen? Der Wolf ist nach Niedersachsen zurückgekehrt, doch Begegnungen sind selten. Wölfe sind scheue Tiere. Beachten Sie folgende Tipps, falls Sie es doch mal mit einem zu tun bekommen. Video (00:46 min)

Bisher wurde nur ein Mal ein Problemwolf getötet

Zum Töten des Wolfes ist wegen des strengen Artenschutzes eine Sondergenehmigung nach dem Bundesartenschutzgesetz nötig. Diese ist in Niedersachsen erst ein einziges Mal erteilt worden, und zwar 2016 für den Wolf "MT6", der in sozialen Netzwerken unter dem Spitznamen "Kurti" bekannt war. Das Tier wurde im Heidekreis erschossen, nachdem es sich immer wieder auffällig verhalten und Menschen genähert hatte. Erst am Donnerstag wurde in Schleswig-Holstein ein Wolf zum Abschuss freigegeben. Das Tier mit der Bezeichnung "GW 924m" hält sich seit vergangenen Sommer in Südholstein auf und hat nachweislich Schafe hinter Schutzzäunen gerissen.

20 Rudel in Niedersachsen

Niedersachsen ist das Land mit dem aktuell größten Wolfs-Vorkommen im Norden: Bis November zählte das Wolfsbüro des niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) 20 Wolfsrudel und zwei Wolfspaare. Die exakte Anzahl von Tieren lässt sich laut NLWKN nicht ermitteln - die Rudelgröße schwanke im Jahresverlauf stark, etwa durch neu geborene oder abwandernde Tiere.

Dieses Thema im Programm: Niedersachsen 18.00 | 31.01.2019 | 18:00 Uhr