Stand: 15.05.2023 07:00 Uhr Tödlicher Unfall bei Motorrad-Rennen in Rotenburg

Bei den Race Days an der Sandbahn in Rotenburg-Mulmshorn ist am Sonntagnachmittag ein Fahrer gestorben. Wie die Polizei mitteilte, kam der 70-Jährige mit seinem Langbahn-Motorrad von der Sandbahn ab. Dabei überschlug er sich mehrfach. Rettungskräfte versuchten vergeblich, den Verunglückten vor Ort wiederzubeleben. Der 70-Jährige erlag noch an der Rennstrecke seinen schweren Verletzungen.

