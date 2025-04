Stand: 02.04.2025 14:19 Uhr Schüsse aus Luftgewehr: Katze in Helvesiek schwer verletzt

Unbekannte haben in Helvesiek (Landkreis Rotenburg) eine Katze durch zwei Schüsse aus einem Luftgewehr schwer verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Wochenende - vermutlich im Bereich der Straße Im Dorfe. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter mit Absicht auf das Tier gezielt haben. Die Besitzerin hatte das schwer verletzte Tier gefunden und Anzeige erstattet. Beim Tierarzt wurden laut Polizei zwei Projektile im Körper des Tieres festgestellt. Wie es der Katze inzwischen geht, ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Sie nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (04261) 9470 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.04.2025 | 13:00 Uhr