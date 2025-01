Stand: 07.01.2025 14:31 Uhr Mehrere Rinder ausgebüxt: Tiere laufen kreuz und quer durch Winsen

Eine Rinderherde hat zum Jahresbeginn ihre Weide verlassen und einen Ausflug durch Winsen (Landkreis Harburg) gemacht. Wie die Polizei mitteilte, waren die Tiere am Samstag ausgebüxt und durch die Stadt gelaufen. Mit einem Augenzwinkern berichteten die Beamten, dass sich die Rinder dabei zum Teil sogar an die Verkehrsvorschriften hielten und neben der Fahrbahn auch den Gehweg nutzten. Nachdem sie den Parkplatz eines Supermarktes überquerte, konnte die Herde wieder zurück auf ihre Weide gebracht werden. Die Polizei hatte wegen der Tiere kurzzeitig die Straßen in Winsen gesperrt.

