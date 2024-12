Stand: 18.12.2024 09:07 Uhr Frau aus dem Landkreis Stade hält 75 Hunde - Amt nimmt Tiere weg

Das Veterinäramt im Landkreis Stade hat einer Frau aus Balje 75 Hunde weggenommen. Nach Angaben der Polizei gab es gravierende Mängel beim Halten der Tiere. Die Frau sei nicht mehr in der Lage gewesen, die Tiere artgerecht zu versorgen, heißt es. Bereits im November befreiten Veterinäramt und Polizei die Hunde in einer gemeinsamen Aktion, teilte die Polizei am Dienstag mit. Außerdem wurden fünf Katzen und zwei Sittiche der Frau in verschiedene Tierauffangstationen gebracht. Den Angaben zufolge war die Frau schon im Herbst 2022 in den Fokus der Behörden geraten. Mehrere Kontrollversuche zu ihren insgesamt 25 angemeldeten Tiere waren demnach zuvor gescheitert.

