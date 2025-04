Stand: 11.04.2025 18:24 Uhr Gruppe in Hannover mit Waffe bedroht - Polizei sucht Zeugen

Mit einer Pistole hat ein Mann am vergangenen Samstag, 5. April, eine Gruppe von Menschen bedroht. Der Vorfall ereignete sich laut der Polizei Hannover in der Calenberger Neustadt. Gegen 0.30 Uhr soll der bislang unbekannte Täter die fünf Passantinnen und Passanten im Bereich des Friederikenplatzes angesprochen und dazu aufgefordert haben, wegzulaufen. Dabei richtete er nach Polizeiangaben die Waffe auf die Gruppe. Während ein paar von ihnen wegliefen, blieben andere demnach "geschockt stehen" und alarmierten die Beamten. Der Täter selbst flüchtete in Richtung Innenstadt. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise. Der Gesuchte sei ungefähr 26 Jahre alt, blond und habe einen rotblonden Vollbart. Zum Tatzeitpunkt habe er eine schwarze Jacke, blaue Jeans, eine schwarze Bauchtasche und schwarze Schuhe getragen. Ob es sich bei der Waffe um eine echte gehandelt hat, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer (0511) 10 93 91 5 entgegen.

