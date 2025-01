Stand: 10.01.2025 11:00 Uhr Nach Zivilcourage: 67-Jähriger wird in Wolfsburg angegriffen

Ein 67-Jähriger zeigt in einem Bus Zivilcourage und wird vier Tage später schwer verletzt: Dieser Fall beschäftigt derzeit die Polizei Wolfsburg. Wie eine Sprecherin mitteilt, ging der Mann Anfang Dezember spazieren. Ein Unbekannter sprang demnach an der Bushaltestelle Gerta-Overbeck-Ring im Stadtteil Reislingen-Südwest auf. Er verfolgte den 67-Jährigen und schlug auf ihn ein, als er am Boden lag. Ein ebenfalls bisher unbekannter Passant leistete laut Polizei Erste Hilfe. Erst am nächsten Tag vertraute sich der 67-Jährige einem Verwandten an und kam ins Klinikum Wolfsburg. Nach Angaben der Polizeisprecherin ergaben die Ermittlungen, dass der Angriff mit einem anderen Vorfall zusammenhängen könnte. Wenige Tage zuvor war der 67-Jährige mit einem Bus unterwegs, in dem sich ein Mann aggressiv verhielt und andere Fahrgäste verbal attackierte. Das spätere Opfer versuchte, den Unbekannten zu beruhigen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeistation Vorsfelde unter der Telefonnummer (05363) 80 97 00 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

