Stand: 14.01.2025 10:27 Uhr Tempo 90 in der Stadt - Fußgänger tot: 19-Jähriger vor Gericht

Ein 19-Jähriger muss sich seit heute wegen fahrlässiger Tötung eines Fußgängers vor dem Braunschweiger Amtsgericht verantworten. Dem Gericht zufolge war er mit seinem Auto im März 2024 mit rund 90 Kilometern pro Stunde in der Braunschweiger Innenstadt unterwegs. An einer Ampelkreuzung übersah er offenbar einen 57-jährigen Fußgänger. Es kam zum Zusammenstoß, der Mann starb. Der Getötete war zu diesem Zeitpunkt den Ermittlern zufolge angetrunken. Die Ampel habe für den Autofahrer grün und für den Fußgänger rot gezeigt. Trotzdem wäre der Unfall laut Staatsanwaltschaft vermeidbar gewesen, wenn der Fahrer nur in der erlaubten Geschwindigkeit gefahren wäre. Laut Gericht könnte es schon im Laufe des Tages zu einem Urteil kommen.

Weitere Informationen Rote Ampel missachtet? Fußgänger stirbt bei Unfall Der 57-Jährige war an einer Kreuzung in Braunschweig von einem Auto erfasst worden. Der Autofahrer erlitt einen Schock. (04.03.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig