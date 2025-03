Stand: 25.03.2025 08:17 Uhr Nach Auffahrunfall: A7 bei Göttingen gesperrt

Die A7 zwischen Göttingen-Nord und Göttingen in Richtung Kassel ist nach einem Unfall gesperrt. Wie die Polizei Göttingen am Dienstag mitteilte, muss die Fahrbahn noch gereinigt werden. Ein Lkw-Fahrer war am Montagabend am Ende eines Staus auf einen anderen Lkw aufgefahren. Ein Fahrer wurde demnach leicht verletzt. Die Aufräumarbeiten sollen voraussichtlich bis 9 Uhr andauern. Ab Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim) müssen Autofahrer mit mehreren Kilometern Stau rechnen. Der Verkehr wird über die U72 umgeleitet.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.03.2025 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Göttingen