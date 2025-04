Stand: 02.04.2025 09:16 Uhr 70 bis 100 Schaulustige behindern Einsatz nach Unfall in Gifhorn

Etwa 70 bis 100 Schaulustige haben Einsatzkräfte nach einem Unfall in Gifhorn behindert. Der Polizei zufolge hatte eine 20-jährige Autofahrerin am Freitagabend beim Abbiegen ein entgegenkommendes Auto übersehen und war frontal mit dem Wagen zusammengestoßen. Die Insassen beider Fahrzeuge wurden verletzt. Während des Einsatzes von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr hätten sich die Schaulustigen dann am Unfallort gesammelt, heißt es von der Polizei. Einzelne Gaffer hätten auch die Unfallstelle betreten, sodass die Beamten den Bereich absperren mussten. Außerdem soll laut Polizei ein 16-Jähriger gefilmt haben, wie die verletzte 20-Jährige medizinisch versorgt wurde. Die Beamten beschlagnahmten das Smartphone des Jugendlichen und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 31.03.2025 | 15:00 Uhr