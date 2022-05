Stand: 17.05.2022 09:35 Uhr Seesen: Beidseitige Sperrung auf A7 nach Unfall

Nach einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Echte und Seesen in Fahrtrichtung Norden ist die Autobahn momentan in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Nach Einschätzung der Autobahnmeisterei wurde bei dem Unfall mit einem Sattelschlepper der in diesem Abschnitt verlegte offenporige "Flüsterasphalt" stark beschädigt. Dessen Reparatur werde voraussichtlich noch bis in die späten Abendstunden andauern. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

