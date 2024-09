Windstärke 10 bis 12: Sturmböen in Norddeutschland erwartet Stand: 27.09.2024 09:11 Uhr Der Deutsche Wetterdienst erwartet schwere Sturmböen in Niedersachsen, Bremen Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Demnach sind Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde möglich.

Vor allem im Nordwesten wird es ungemütlich: Insbesondere die Nordseeküste und die Ostfriesischen Inseln sind betroffen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dort rechnen die Meteorologen mit Sturmböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Stellenweise sind laut DWD sogar schwere Sturmböen von bis zu 110 Kilometern pro Stunde möglich. Diese Böen entsprechen einer Windstärke von 10 bis 12. Hinzu kommen den Angaben zufolge viele Wolken, die Regen und Gewitter mit sich bringen.

Auch im Binnenland wird es stürmisch

Der erste Herbststurm wird laut dem DWD auch abseits der Küste spürbar sein. Die Meteorologen sagen für das Binnenland starke bis stürmische Böen voraus. Die Winde werden mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde aus Südwesten erwartet. Der Nordwesten, um Hamburg und Schleswig-Holstein muss mit etwas höheren Windstärken rechnen als in Mecklenburg-Vorpommern. Der Sturm dauere aber nur kurz, teilte der DWD mit. Die Temperaturen liegen laut den Meteorologen bei Höchstwerten zwischen 16 und 19 Grad, bevor sie in der Nacht zu Samstag auf 8 Grad abkühlen. Am Wochenende soll sich das Wetter den Angaben zufolge beruhigen.

