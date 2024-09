VW-Betriebsversammlung in Emden: Mitarbeiter wollen für Werk kämpfen Stand: 05.09.2024 09:32 Uhr Die Volkswagen-Spitze will trotz großer Proteste an seinem angekündigten Sparkurs festhalten, es drohen Werkschließungen. In den VW-Werken in Emden und Salzgitter finden heute Betriebsversammlungen statt.

In Emden werden rund 4.500 Mitarbeitende erwartet. Sie wollen mit Transparenten und Trillerpfeifen für ihren Standort kämpfen, teilte der Betriebsrat mit. Es werde laut werden, kündigte Betriebsratschef Manfred Wulff im Vorfeld an. Auch VW-Markenchef Thomas Schäfer soll demnach vor Ort sein. Man wolle ihn fragen, was die Vorstandspläne für das Werk in Emden bedeuten werden, so Wulff. Noch ist unklar, ob das Emder Werk von den angekündigten Sparmaßnahmen betroffen ist. Das Werk war erst vor Kurzem für rund 1,3 Milliarden Euro für den Bau von Elektroautos umgerüstet worden.

Videos 4 Min VW-Betriebsversammlung: Pfeifkonzert für Vorstand Laut Geschäftsleitung sind Standortsicherung und Beschäftigungsgarantie vom Tisch. Der Betriebsrat will das nicht akzeptieren. (04.09.2024) 4 Min

25.000 Mitarbeiter protestieren in Wolfsburg

Auch in Salzgitter findet heute eine Betriebsversammlung statt. In Wolfsburg hatten gestern rund 25.000 Mitarbeitende an der Betriebsversammlung teilgenommen. VW hatte am Montag angekündigt, Werkschließungen und betriebsbedingte Kündigungen nicht länger auszuschließen. Auch die mit dem Betriebsrat vereinbarte Beschäftigungsgarantie bis 2029 soll aufgelöst werden.

AUDIO: Weil: "Volkswagen wird seine Hausaufgaben machen müssen" (8 Min) Weil: "Volkswagen wird seine Hausaufgaben machen müssen" (8 Min)

Scholz zu VW: Bundesregierung mischt sich nicht ein

Über den geplanten Sparkurs bei VW hat sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) informieren lassen. Nach Angaben eines Regierungssprechers sprach er sowohl mit dem Management als auch mit der Konzernbetriebsratsvorsitzenden sowie Aufsichtsrats-Mitgliedern. Die Bedeutung von VW als eines der größten Unternehmen der Autoindustrie sei dem Kanzler klar. Er sei sich bewusst über die Herausforderung der Transformation, vor der die gesamte Branche stehe. Scholz werde die Entwicklung ganz genau verfolgen, so der Sprecher. Einmischen will sich die Bundesregierung demnach nicht: Es sei Sache des Unternehmens, die Probleme zu lösen, hieß es.

