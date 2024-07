Meteorologen warnen vor Hitze und Unwetter im Norden Stand: 21.07.2024 14:57 Uhr Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Unwetter und Hitze in Teilen von Niedersachsen. Betroffen sind vor allem die Mitte und der Osten des Landes. In der Nacht soll das Unwetter nach Osten ziehen.

Hoch "Frederik" hatte am Samstag fast überall im Norden für Temperaturen über 30 Grad gesorgt. Für weite Teile Norddeutschlands gilt auch am Sonntag noch eine Hitzewarnung des Deutschen Wetterdienstes. Von Westen her ziehen allerdings immer mehr Wolken auf und gebietsweise kann es ab dem Nachmittag teils kräftige Schauer oder Gewitter geben, örtlich auch mit Starkregen und Hagel. Gleichzeitig warnt der DWD für die Region zwischen Harz und Wendland in etlichen Gebieten vor starker Hitze. Die könne vor allem alte und pflegebedürftige Menschen belasten, heißt es.

Videos 2 Min Das Wetter für Niedersachsen Ob Sonne, Regen, Sturm oder Glatteis: Das ARD-Wetterstudio liefert die Wettervorhersage für Niedersachsen. (20.07.2024) 2 Min

Schwere Gewitter aus Westen erwartet

Verantwortlich für den Wetterumschwung ist Tief "Heike", das aus dem Westen kommend im Tagesverlauf das Hochdruckgebiet "Frederik" verdrängt. Laut DWD treffen die aufkommenden Unwetter unter anderem die Landkreise Lüneburg und Uelzen sowie Regionen südlich der A2. Demnach ist heftiger Starkregen möglich, der gebietsweise auch mehrere Stunden dauern und teils bis zu 40 Liter Niederschlag pro Stunde bringen kann. Auch schwere Sturmböen bis 75 Kilometer pro Stunde und Hagel seien möglich. Die Gewitter sollen erst in der Nacht auf Montag langsam nach Osten abziehen.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 20.07.2024 | 19:00 Uhr