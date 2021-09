Corona: Diese Regeln gelten ab sofort in Niedersachsen

2G bezeichnet Geimpfte und Genesene - anders als 3G, damit sind zusätzlich Getestete angesprochen. Die 2G-Regelung besagt, dass nur die Personen in bestimmten Bereichen zugelassen sind oder Leistungen in Anspruch nehmen dürfen, die nachweisen können, dass sie vollständig gegen eine Corona-Infektion geimpft oder von einer Infektion genesen sind. Der Nachweis über einen negativen Corona-Test berechtigt NICHT dazu, Bereiche zu betreten, in denen die 2G-Regel gilt. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahren dürfen die 2G-Bereiche betreten. Das gilt auch für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht gegen Covid-19 impfen lassen dürfen oder an klinischen Corona-Studien teilnehmen. Sie benötigen ein ärztliches Attest und den Nachweis über einen negativen Schnelltest.

Einige Personen erhalten auch Zutritt zu 2G-Bereichen, ohne einen entsprechenden Nachweis zu besitzen: Das gilt für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahren, weil sie sehr oft in der Schule getestet sind. Ebenso auch für Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder an einer wissenschaftlichen Corona-Studie teilnehmen. Sie benötigen ein ärztliches Attest und den Nachweis über einen negativen Schnelltest, um 2G-Bereiche zu betreten. Ein negativer Schnelltest reicht für diese Personnengruppe auch dann als Nachweis aus, wenn der Zutritt zu einer Veranstaltung unter freiem Himmel oder zur Außengastronomie aufgrund der Warnstufe 3 für Ungeimpfte nur mit einem PCR-Test erlaubt ist.

Die 2G-Regel gilt in verschiedenen öffentlich zugänglichen, geschlossenen Räumlichkeiten, wenn entweder in Niedersachsen, in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Warnstufe 2 oder 3 erreicht ist. Das betrifft beispielsweise die Innengastronomie, Diskotheken und Veranstaltungsorte. Unabhängig vom Erreichen einer Warnstufe können Gastronomen, Veranstalter und Betreiber von Einrichtungen auch optional 2G - also nur Geimpfte und Genesene - zulassen. Weitere Vorgaben wie Maskenpflicht und Abstandsgebot entfallen dann dort.

Beschäftigte sind - mit wenigen Ausnahmen, wie etwa in Pflegeberufen - nicht dazu verpflichtet, ihrem Arbeitgeber eine Auskunft über ihren Impfstatus zu geben. Sie können dies freiwillig machen und sind dann ebenso wie die Gäste von einer Masken- und Abstandspflicht befreit, wenn sie vollständig geimpft sind. Wenn sie ihren Impfstatus nicht preisgeben möchten, müssen sie täglich einen negativen Schnelltest vorweisen und eine FFP2-Maske tragen, wenn sie Kontakt zu Gästen haben und den Mindestabstand nicht einhalten können.

3G bezieht sich auf Geimpfte, Genesene und Getestete. Als vollständig geimpft gelten Personen, bei denen nach der Zweitimpfung oder nach der Einmal-Impfung mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson mindestens 14 Tage vergangenen sind. Als genesen gelten Personen, deren Corona-Infektion mittels eines PCR-Tests nachgewiesen wurde. Der Nachweis darüber muss mindestens 28 Tage zurückliegen, darf aber nicht älter als sechs Monate sein. Genesene, die sich impfen lassen, gelten bereits sofort nach der Impfung als vollständig geimpft. Als getestet gilt eine Person, die einen negativen PCR-Test vorweisen kann - dieser Nachweis ist maximal 48 Stunden gültig. Als Test-Nachweis gilt auch ein negativer PoC-Antigen-Schnelltest, der maximal 24 Stunden gültig ist, oder ein negativer Selbsttest, der unter Aufsicht durchgeführt wurde und ebenfalls maximal 24 Stunden gültig ist.

Möglich ist der Nachweis über einen negativen PCR-Test. Dieser ist maximal 48 Stunden gültig. Ein PCR-Test ist verpflichtend für den Besuch von Außengastronomie und Veranstaltungen im Freien, wenn landesweit, in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Warnstufe 3 gilt. Bei Warnstufe 1 und 2 reicht auch der Nachweis eines negativen PoC (Point of Care) Antigen-Schnelltests. Dieser ist nach der Entnahme der Probe maximal 24 Stunden gültig. Möglich ist auch ein Selbsttest, der unter Aufsicht durchgeführt wird, auch dieser ist maximal 24 Stunden gültig. Die zurzeit noch kostenlosen Bürgertests werden nach einem Beschluss von Bund und Ländern ab dem 11. Oktober kostenpflichtig für all jene, die eine Impfung in Anspruch nehmen könnten, aber nicht möchten. Wer sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen kann, erhält den Test auch künftig kostenlos. Gleiches gilt für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und Personen, die sich aufgrund der Teilnahme an einer klinischen Studie nicht impfen lassen können.

Die 3G-Regel tritt ab der Warnstufe 1 oder einer stabilen Inzidenz von mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im jeweiligen Landkreis oder der kreisfreien Stadt in Kraft. Unabhängig von Warnstufen und Inzidenz ist der Zutritt zu Heimen und Einrichtungen für ältere und pflegebedürftige Menschen immer nur bei Vorlage eines Nachweises über Impfung, Genesung oder Testung erlaubt. Gleiches gilt für Heime und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Ebenso für Zusammenkünfte, Veranstaltungen und Sitzungen sowohl in geschlossenen Räumen als auch unter freiem Himmel mit mehr als 1.000 Teilnehmenden. Gleiches gilt für Großveranstaltungen mit mehr als 5.000 Gästen. Auch in Diskotheken, Clubs, Shisha-Bars und ähnlichen Einrichtungen ist immer der Nachweis einer Impfung, Genesung oder Testung erforderlich.

Der neue Leitindikator zur Bewertung der Pandemiesituation ist die Hospitalisierung. Diese gibt die Zahl der Corona-Neuaufnahmen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner in Niedersachsens Krankenhäusern an. Hinzu kommt der Indikator Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.00 Einwohner, und der Indikator Intensivbetten. Letzterer zeigt an, wie hoch die Quote der Corona-Patienten bei der Belegung der landesweit 2.424 Intensivbetten ist. Während sich die Sieben-Tage-Inzidenz auf den jeweiligen Landkreis oder die kreisfreie Stadt bezieht, wird die Lage bei der Hospitalisierung und Intensivbettenbelegung landesweit betrachtet. Eine Warnstufe wird festgestellt, wenn der Leitindikator Hospitalisierung und mindestens ein weiterer Indikator einen Schwellenwert überschreiten. Es gibt aber auch Kritik an der Hospitalisierungsrate, die bundesweit die bisherige Sieben-Tage-Inzidenz als Leitindikator für die Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie abgelöst hat. Die vom RKI ermittelte Rate unterschätze die Zahl der Covid-19-Infizierten in den Krankenhäusern.

Warnstufe 1 (Gelb) gilt, wenn der Leitindikator Hospitalisierung den Schwellenwert von 6 überschreitet und höchstens bei 8 liegt. Entweder liegt zudem die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt über 35 und höchstens bei 100. Oder die Belegung der Intensivbetten liegt über 5 und höchstens bei 10 Prozent. Warnstufe 2 (Orange) gilt, wenn der Leitindikator Hospitalisierung den Schwellenwert von 8 überschreitet und höchstens bei 11 liegt. Entweder liegt zudem die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt über 100 und höchstens bei 200. Oder die Belegung der Intensivbetten liegt über 10 und höchstens bei 20 Prozent. Warnstufe 3 (Rot) gilt, wenn der Leitindikator Hospitalisierung den Schwellenwert von 11 überschreitet. Entweder liegt zudem die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt über 200. Oder die Belegung der Intensivbetten liegt über 20 Prozent.

Bei privaten Feiern und Zusammenkünften gibt es keine Beschränkung für die Anzahl der Personen oder Haushalte. Bei mehr als 25 Teilnehmenden müssen aber die Kontaktdaten erhoben werden. In geschlossenen Räumen gilt eine Maskenpflicht, wenn mehr als 25 Personen ohne 3G-Nachweis teilnehmen. In Gastronomie und Tourismus müssen Gäste im Innenbereich eine Maske tragen, bis sie einen Sitzplatz eingenommen haben. Die Betreibenden müssen die Kontaktdaten der Gäste dokumentieren. Für den Zutritt zu Diskotheken, Clubs, Shisha-Bars und ähnlichen Einrichtungen gilt die 3G-Regel und eine Beschränkung auf 50 Prozent der Kapazität. Im Bereich Dienstleistungen und Handel gilt eine Maskenpflicht im Innenbereich. Anbieter von körpernahen Dienstleistungen müssen die Kontaktdaten ihrer Kunden dokumentieren. Im Bereich Sport gibt es keine Beschränkungen. Lediglich in Hallenschwimmbädern und ähnlichen Einrichtungen müssen die Besuchenden ihre Kontaktdaten hinterlassen. Bei Veranstaltungen, Zusammenkünften und Sitzungen müssen ebenfalls die Kontaktdaten dokumentiert werden, wenn mehr als 25 Personen teilnehmen. Ab 1.000 Teilnehmenden gilt die 3G-Regel.

An allen Zusammenkünften, Veranstaltungen und Sitzungen mit mehr als 25 Personen in geschlossenen Räumen dürfen nur Menschen teilnehmen, die nachweisen können, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind (3G). Das gilt unter anderem für den Besuch eines Kinos, Theaters, einer Spielhalle und bei privaten Zusammenkünften mit mehr als 25 Personen in geschlossenen Räumen. Im gesamten Gastronomie- und Tourismusbereich, also beispielsweise in Restaurants, Bars, Hotels und Pensionen gilt ebenfalls die 3G-Regel. Wenn Gäste keinen Impf- oder Genesenen-Nachweis vorlegen, müssen sie bei Beherbergungen zweimal wöchentlich einen aktuellen negativen Corona-Test nachweisen sowie einmal zu Beginn ihres Aufenthalts. Wer körpernahe Dienstleistungen in Anspruch nimmt, etwa beim Friseur, im Kosmetikstudio oder bei der Massage, muss ebenfalls einen Nachweis vorlegen, dass er geimpft, getestet oder genesen ist. Gleiches gilt bei der Nutzung von Sportanlagen in geschlossenen Räumen, einschließlich Fitnessstudios, Kletterhallen, Schwimmhallen und ähnlichen Einrichtungen wie Spaßbädern, Thermen und Saunen. 3G gilt dabei auch für die Nutzung von Duschen und Umkleidekabinen. Auch bei Veranstaltungen, Zusammenkünften und Sitzungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 25 Personen gilt 3G - das gilt auch für Kinos, Theater, Spielhallen und ähnliche Einrichtungen.

Wenn landesweit, in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Warnstufe 2 gilt, dann besteht eine 2G-Pflicht in der Innengastronomie und bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen. Die Gäste müssen dann keine Maske mehr tragen und keinen Mindestabstand einhalten. Bei Veranstaltungen unter freiem Himmel sowie in der Außengastronomie bleibt es bei der 3G-Regel.

Wenn landesweit, in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Warnstufe 3 gilt, dann besteht eine 2G-Pflicht in der Innengastronomie und bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen. Die Gäste müssen dann keine Maske mehr tragen und keinen Mindestabstand einhalten. Bei Veranstaltungen unter freiem Himmel sowie in der Außengastronomie gilt weiterhin die 3G-Regel. Allerdings reicht ein Schnelltest nicht mehr aus. Die Gäste müsse einen negativen PCR-Test nachweisen, der teurer, dafür aber statt 24 Stunden 48 Stunden gültig ist. Diskotheken müssen schließen.

Wenn an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen der Leitindikator Hospitalisierung und mindestens einer der zwei anderen Indikatoren eine Warnstufe überschreiten, gibt entweder der Landkreis, die kreisfreie Stadt oder das Land per Allgemeinverfügung bekannt, dass ab dem übernächsten Tag die jeweilige Warnstufe gilt. Sonn- und Feiertage werden nicht mitgezählt, sie unterbrechen den Fünf-Tages-Abschnitt aber auch nicht. Das Land gibt dies bekannt, wenn die beiden landesweiten Indikatoren Hospitalisierung und Intensivbetten die Schwellenwerte an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen überschreiten. Überschreitet einer dieser beiden Indikatoren plus die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt den Schwellenwert, gibt der jeweilige Landkreis oder die kreisfreie Stadt die Warnstufe per Allgemeinverfügung bekannt. Sie tritt ab dem übernächsten Tag in Kraft. Werden zwei der drei Indikatoren an fünf Werktagen in Folge unterschritten, kann das Land, der Landkreis oder die kreisfreie Stadt die Aufhebung der Warnstufe per Allgemeinverfügung bekannt geben.

Unabhängig von Inzidenz, Warnstufen und Impfstatus müssen alle Personen und Gruppen wenn möglich einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Menschen einhalten. Außerdem empfiehlt die Landesregierung eine ausreichende Handhygiene und das Belüften von geschlossenen Räumen. In geschlossenen Räumen, die öffentlich oder für den Besuchs- und Kundenverkehr zugänglich sind, müssen alle eine medizinische Maske tragen - also eine OP-, FFP1- oder FFP2-Maske. Im öffentlichen Personennahverkehr ist bei Warnstufe 3 mindestens eine FFP2-Maske vorgeschrieben. Kinder unter sechs Jahren müssen keine Maske tragen. 6- bis 14-Jährige können auch eine einfache Stoffmaske tragen.

In allen geschlossenen Räumen, die öffentlich oder im Rahmen eines Besuchs- oder Kundenverkehrs zugänglich sind, muss eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden - also eine OP-Maske, eine FFP2- oder FFP1-Maske. Konkret gilt das in Verkehrsmitteln des Personenverkehrs, beispielsweise in Bussen, Bahnen, Zügen, Taxen, Fähren, Flugzeugen sowie an Haltestellen, in Bahnhöfen und Flughäfen. Beim Erreichen der Warnstufe 3 sind die Nutzenden der öffentlichen Verkehrsmittel dazu verpflichtet, mindestens eine FFP2-Maske zu tragen. Das gilt auch für Haltestellen, Bahnhöfe, Flughäfen und Fähranleger. Generell gilt bei Veranstaltungen, Sitzungen und Zusammenkünften sowie in der Gastronomie die Maskenpflicht im Innenbereich bis zum Erreichen des Sitzplatzes. Am Sitzplatz darf die Maske dann abgenommen werden. Gilt die 2G-Regel, ist keine Maske notwendig. Bei privaten Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 25 Personen ohne 3G-Nachweis müssen die Teilnehmenden auch eine Maske tragen. Generell gilt, dass Kinder unter sechs Jahren keine Maske tragen müssen. 6- bis 14-Jährige können auch eine einfache Stoffmaske tragen. Auf Wochenmärkten gibt es keine generelle Maskenpflicht, schärfere Regelungen seitens der Landkreise und kreisfreien Städte sind aber möglich.

An privaten Feiern und Zusammenkünften dürfen unabhängig von Inzidenz und Warnstufe beliebig viele Personen teilnehmen. Bei mehr als 25 Personen muss der Gastgebende allerdings immer die Kontaktdaten erheben. Bei einer Inzidenz von unter 50 in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt und wenn keine Warnstufe gilt, müssen alle Teilnehmenden in geschlossenen Räumen eine Maske tragen. Wird freiwillig die 2- oder 3G-Regel angewendet, dürfen die Gäste unabhängig von Warnstufe und Inzidenz auch ohne Maske und Abstand feiern. Bei Warnstufe 1 wird die 3G-Regel zur Pflicht in geschlossenen Räumen, wenn mehr als 25 Gäste kommen. Bei Warnstufe 2 und 3 gilt die 3G-Regel sowohl drinnen als auch draußen. Bei Warnstufe 3 reicht für Ungeimpfte ein negativer Schnelltest nicht mehr aus, sie müssen einen negativen PCR-Test nachweisen.

Bei Veranstaltungen mit mehr als 25 Personen gilt grundsätzlich die 3G-Regel und der Veranstaltende muss die Kontaktdaten der Gäste dokumentieren. Gilt die Warnstufe 2, besteht die 3G-Pflicht auch bei Veranstaltungen unter freiem Himmel. Gilt die Warnstufe 3, dann müssen jene Teilnehmende, die weder geimpft, noch genesen sind, einen negativen PCR-Test nachweisen und eine FFP2-Maske tragen. Grundsätzlich haben Veranstaltende die Möglichkeit, nur geimpfte und genesene Personen zuzulassen (2G). Unabhängig davon, welche Warnstufe gerade gilt, müssen die Gäste dann weder eine Maske tragen, noch den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten.

Eine Sitzung, Zusammenkunft oder Veranstaltung mit 1.000 bis 5.000 Teilnehmenden muss von den zuständigen Behörden genehmigt werden. Grundsätzlich gilt die 3G-Regel. Das ist auch bei Warnstufe 2 der Fall - allerdings muss der Nachweis über einen negativen Test mittels PCR erfolgen. Bei Warnstufe 3 gilt in geschlossenen Räumen die 2G-Regel, bei Veranstaltungen unter freiem Himmel die 3G-Regel, wobei Getestete den Nachweis per PCR erbringen müssen. Optional können Betreiber und Veranstalter auch das 2G-Modell wählen - dann fallen die Masken- und Abstandspflicht weg.

Eine Veranstaltung mit maximal 25.000 Menschen darf stattfinden, wenn sie von der zuständigen Behörde zugelassen wurde. Dabei darf die Kapazität des Veranstaltungsortes höchstens zu 50 Prozent ausgeschöpft werden - diese Auflage entfällt, wenn der Veranstalter optional die 2G-Regel einführt. Der Veranstalter muss ein besonderes Hygienekonzept, und in geschlossenen Räumen auch ein Lüftungskonzept, nachweisen sowie die Kontaktdaten der Besuchenden erheben. Auch ohne Warnstufe gilt grundsätzlich die 3G-Regel. Gilt Warnstufe 2, müssen die Gäste einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen oder einen negativen PCR-Test. Bei Warnstufe 3 gilt in geschlossenen Räumen die 2G-Regel. Unter freiem Himmel gilt 3G, wobei der Testnachweis mittels PCR erfolgen muss und die Getesteten eine FFP2-Maske tragen müssen.

Unabhängig von Warnstufe und Inzidenz gilt in der Gastronomie eine Maskenpflicht im Innenbereich bis zum Sitzplatz. Auch müssen die Kontaktdaten der Gäste erhoben werden und es muss ein Hygienekonzept geben. Unabhängig von Inzidenz und Warnstufe kann sich der Inhaber auch optional für das 2G-Modell entscheiden, dann entfallen Masken- und Abstandspflicht. Bei Warnstufe 1 oder einer Inzidenz über 50 in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt ist im Innenbereich die 3G-Regel Pflicht. Bei Warnstufe 2 gilt drinnen die 2G-Regel und draußen die 3G-Regel. Gleiches ist bei Warnstufe 3 der Fall, nur mit dem Unterschied, dass hier für Ungeimpfte ein negativer Schnelltest nicht mehr ausreicht, sondern ein negatives PCR-Testergebnis Pflicht ist. Kinder und Jugendliche sind aufgrund der regelmäßigen Testungen in Kitas und Schulen von der generellen Testpflicht ausgenommen. Bei Übernachtungen in beispielsweise Hotels, Pensionen und Ferienhäusern müssen ungeimpfte Gäste bei der Anreise und zweimal wöchentlich einen negativen Corona-Test nachweisen.

Unabhängig von Warnstufe und Inzidenz ist der Zutritt nur mit 3G-Nachweis erlaubt. Gäste müssen bis zum Sitzplatz eine medizinische Maske tragen und sich elektronisch registrieren. Die Räumlichkeiten dürfen nur maximal zu 50 Prozent ausgelastet sein und es muss ein Hygienekonzept geben. Der Betreiber kann sich auch dazu entscheiden, die 2G-Regel anzuwenden, dann entfallen Masken- und Abstandspflicht. Bei Warnstufe 1 gilt sowohl in geschlossenen Räumen als auch unter freiem Himmel die 3G-Regel. Bei Warnstufe 2 gilt drinnen und draußen die 2G-Regel. Bei Warnstufe 3 bleibt der Innenbereich geschlossen, draußen gilt die 2G-Regel. Die generelle Testpflicht gilt nicht für Jugendliche unter 18 Jahren, da sie aufgrund der regelmäßigen Tests in der Schule als getestet gelten.

In allen Innenbereichen gilt generell die Pflicht, eine medizinische Maske zu tragen. Außerdem müssen Kunden die Abstandsregel von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten und sind gehalten, auf Handhygiene zu achten. Wer Dienstleistungen mit unmittelbarem Körperkontakt in Anspruch nimmt, muss seine Kontaktdaten hinterlassen. Überschreitet die Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Marke von 50 oder gilt die Warnstufe 1, dürfen nur jene Personen körpernahe Dienstleistungen in Anspruch nehmen, die nachweisen können, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind (3G-Regel). Die Regelungen für körpernahe Dienstleistungen gelten auch für Prostitution.

Soweit es die Sportart zulässt, müssen die Teilnehmenden unabhängig von Inzidenz und Warnstufe den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Die Landesregierung empfiehlt zudem Händewaschen und regelmäßiges Lüften. Liegt die Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt über 50 oder gilt die Warnstufe 1, dürfen nur nachweislich geimpfte, genesene oder getestete Personen Sportanlagen in geschlossenen Räumen sowie Duschen und Umkleiden betreten - das gilt auch für Fitnessstudios, Kletterhallen, Schwimmhallen, Spaßbäder, Thermen und Saunen.

Schülerinnen und Schüler der 1. und 2. Klassen müssen im Unterricht keine Maske mehr tragen. Für alle anderen Jahrgänge bleibt die Maskenpflicht im Unterricht weiter bestehen. Darüber hinaus müssen weiterhin alle ungeimpften und nicht genesenen Schülerinnen und Schüler sowie das Personal an Schulen dreimal die Woche einen Corona-Selbsttest machen. Die erste Woche nach den Herbstferien stehen wieder tägliche Tests an.