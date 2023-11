Pegelstände: So viel Wasser führen Elbe, Weser, Ems und Co. Stand: 09.11.2023 11:27 Uhr Auch in Norddeutschland war es dieses Jahr wärmer als im langjährigen Schnitt. Gleichzeitig halten sich Wetterlagen konstanter als früher. Beides wirkt sich auf die Pegelstände der Flüsse im Norden aus.

von Claus Hesseling

Im Frühjahr und Sommer der letzten Jahre haben lange Trockenperioden der Natur und der Binnenschiffahrt Probleme bereitet. Im Herbst und Winter könnten nun ausgiebige Regenperioden für hohe Pegelstände an Elbe, Weser, Ems, Peene und Co. sorgen.

So sieht es aktuell in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg aus: Der Pegelstand der meisten Flussabschnitte im Norden bewegt sich derzeit im normalen Bereich. Das bedeutet, dass der Wasserstand sich zwischen dem langjährigen mittleren Niedrigwasser und dem langjährigen mittleren Hochwasser befindet. 51 der 52 Pegelstellen in Norddeutschland, für die bei der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) Mittelwerte vorliegen, melden Wasserstände im normalen Bereich. (Stand: 10:19 Uhr, 09.11.2023)

Die Daten hinter der Grafik Die gemessenen Pegelstände zeigen nicht die Wassertiefe des Flusses an, sondern nur den Abstand zwischen Wasserspiegel und Pegelnullpunkt (PNP). Erst durch Addition von Pegelstand mit dem zugehörigen Wert des Pegelnullpunktes erhält man die Höhe des Wasserspiegels über Normalhöhennull (NHN). Der Wert des Pegelnullpunktes wird vom Betreiber des Pegels festgelegt und liegt meist unter dem niedrigsten, über eine lange Zeit gemessenen Wasserstand. Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) berechnet zudem langjährige Mittelwerte für die durchschnittlichen Hoch- und Niedrigwasser-Werte. Oft werden die über mehrere Jahrzehnte berechnet. Vor allem für Tide-Gewässer gibt es diese Werte in der Regel nicht. Auch Elbe, Weser und Ems sind in Teilen von den Gezeiten betroffen.

Pegelstände in Niedersachsen

In Niedersachsen wird neben den großen Flüssen wie Elbe, Weser und Ems auch der Wasserstand an kleineren Flüssen wie Leine, Haase, Hunte oder Ilmenau gemessen. So stellt sich die Lage in Niedersachsen derzeit dar:

Pegelstände in Hamburg

Alster und Elbe - das sind die großen Gewässer in Hamburg, die auch Menschen kennen, die nicht aus der Hansestadt kommen. Aber: Es gibt noch einige andere kleinere Flüsse wie Bille, Kollau oder Tarpenbek. Der Landesbetrieb "Straßen, Brücken und Gewässer" der Umweltbehörde betreibt dort einige Pegelstellen. Die aktuellen Werte finden Sie in der Karte:

Die Redaktion arbeitet an weiteren Informationen zu Pegelständen in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Sobald sie vorliegen, finden Sie sie hier.

Referenzpegel: So viel Wasser fließt in der Elbe

Um beobachten zu können, wie sich die Situation über die Jahre und Jahrzehnte entwickelt, ist es wichtig, stets ein und denselben Punkt im Auge zu behalten. Die Pegelstelle in Neu Darchau zwischen Hitzacker und Bleckede ist ein solcher Punkt - ein Referenz-Messpunkt für den Norden. Hier wird seit ungefähr 130 Jahren nicht nur der Wasserstand gemessen, sondern auch die Wassermenge.

Der Wert zeigt an, wie viel Kubikmeter Wasser pro Sekunde an der Pegelstelle vorbeifließen.

Bei der Messung um 11:14 Uhr lag die aktuelle Durchflussmenge am Pegel Neu Darchau bei 368 Kubikmetern pro Sekunde. Die durchschnittliche tägliche Durchflussmenge ist damit sehr viel niedriger als im langjährigen historischen Vergleich. Nur rund 23 Prozent der Messwerte seit 1890 waren niedriger als heute. (Stand: 10:18 Uhr, 09.11.2023 )

Die Daten hinter der Grafik Der NDR hat tägliche Durchflussmengen ausgewertet, die bis ins Jahr 1890 zurück reichen und von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) zur Verfügung gestellt wurden. Der Mittelwert beschreibt den durchschnittlichen Durchfluss seit 1890, und die Linie "Min. Wassermenge" die jemals gemessene niedrigste Durchflussmenge für den Tag.

Das Einzugsgebiet der Elbe ist riesig, dazu gehören wichtige Nebenflüsse wie die Moldau in Tschechien, aber auch Havel, Saale, Ilmenau oder die Alster. Die Messwerte des Pegels Neu Darchau sind ein wichtiges Indiz dafür, wie viel Wasser die Elbe in ihrem Einzugsgebiet stromaufwärts in Tschechien und einem großen Teil der fünf ostdeutschen Bundesländer aufgenommen hat.

Niederschläge in Norddeutschland im Vergleich

Wichtig für den Füllstand der Flüsse sind die Niederschläge, die im Einzugsgebiet in den Tagen und Wochen zuvor gefallen sind. Dauer- und Starkregen können sich auf die Pegel genauso auswirken wie langanhaltende Trockenheit.

Im vergangenen Monat Oktober sind in Niedersachsen, Hamburg und Bremen circa 76 Liter pro Quadratmeter mehr gefallen als im langjährigen Mittel der Jahre 1991-2020. In Schleswig-Holstein waren es circa 95 Liter pro Quadratmeter mehr. In Mecklenburg-Vorpommern waren es circa 52 Liter pro Quadratmeter mehr. (Stand: 10:19 Uhr, 09.11.2023)

Bitte beachten Sie, dass der NDR Sie in diesem Artikel nicht vor drohendem Hochwasser und Starkregen warnt. Um aktuelle Warnmeldungen für Ihr Gebiet zu bekommen, nutzen Sie bitte diese Seite, die Warnapps NINA und Katwarn sowie die Hochwasserportale der Länder:

