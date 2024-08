Stand: 29.08.2024 14:19 Uhr Wismarer St. Georgen-Kirche: Experten beraten zur Backsteinkunst

Ob in Wismar, Stralsund, Lübeck oder Rostock: Seit mehr als 800 Jahren prägt der rote Backstein das Bild der Hansestädte. In Wismar kommen aktuell Experten zum 19. internationalen Kongress für Backsteinkunst zusammen. Etwa 100 Architekten, Bauingenieure, Denkmalpfleger und Kunsthistoriker aus ganz Europa treffen sich bis Freitag in der St.-Georgen-Kirche und tauschen sich über Backsteinkunst aus. Unter dem Motto "Backstein - beständig neu" gibt es Vorträge, Workshops und Podiumsdiskusionen. Die Experten sprechen über handgemachte Ziegel, aber auch über den Erhalt historischer Bauten - wie etwa Kirchen, Brücken oder Türmen aus Backstein. Dazu gibt es Fachvorträge über den kulturhistorischen Wert der Backsteinbauten und zum Denkmalschutz. Veranstaltet wird der Kongress vom Europäischen Zentrum der Backsteinbaukunst in Wismar.

