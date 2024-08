Stand: 22.08.2024 07:05 Uhr Starkregen und Sturm: Mehrere Verkehrsunfälle in MV

Starkregen und Sturm haben am Mittwoch im Nordenwesten Mecklenburg-Vorpommerns zu Verkehrsunfällen geführt. Auf der Autobahn 20 bei Rostock gerieten zwei Autos in Höhe Tessin von der Fahrbahn ab. Warum die beiden Fahrzeuge fast zeitgleich und unabhängig voneinander auf Höhe Tessin von der Autobahn abkamen, ermittelt jetzt die Polizei. Bei diesen beiden Unfällen verletzten sich fünf Menschen im Alter zwischen sieben und 55 Jahren. Auf der Autobahn 14 in der Nähe von Zurow/Kahlenberg bei Wismar geriet ein 50-Jähriger bei Starkregen beim Überholen ins Schleudern, rutschte mit seinem Auto einen Abhang hinauf und überschlug sich. Der Autofahrer verletzte sich leicht. Auf der Kreisstraße zwischen Werle und Schwaan (Landkreis Rostock) ist durch eine Stumböe ein Kleintransporter von der Straße gedrängt worden und überschlug sich ebenfalls. Der 26-jähriger Fahrer erlitt Verletzungen.

