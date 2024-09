Stand: 08.09.2024 11:38 Uhr Schwerin: Sportler des Jahres 2023 ausgezeichnet

In Schwerin sind die erfolgreichsten Sportler des Jahres 2023 geehrt worden. Die Landeshauptstadt und der Stadtsportbund haben am Sonnabend gesamt 217 Menschen aus 18 Sportarten ausgezeichnet. Von ihnen waren 144 bei dem Sommerempfang anwesend. "Auf die großartigen Erfolge, die die Athletinnen und Athleten gemeinsam mit ihren Trainerinnen und Trainern erreicht haben, sind wir als Sportstadt unheimlich stolz. Sie alle stehen stellvertretend für großes sportliches Talent, Disziplin, Ehrgeiz und Erfolg", sagte Oberbürgermeister Rico Badenschier in seinem Grußwort. Das Kriterium für die Ehrung waren Medaillen bei Deutschen Meisterschaften oder die Plätze 1 bis 6 bei internationalen Wettkämpfen, so der Geschäftsführer des Stadtsportbundes. Insgesamt kamen im vergangenen Jahr 38 Deutsche Meister aus Schwerin. In Weltmeisterschaften holten die Sportlerinnen und Sportler zwei Gold-, eine Silber- und eine Bronzemedaille.

Zu den erfolgreichsten Athleten zählen deshalb Penelope Grochau vom Boxclub Traktor Schwerin e.V., Bronzemedaillengewinnerin bei der U17-Junioren-Europameisterschaft in Rumänien im vergangenen Jahr in der Gewichtsklasse bis 60 kg, Ramona Brussig vom Polizei-Sportverein Schwerin e.V., die im vergangenen Jahr bei der Paralympics-Europameisterschaft in Rotterdam im Judo-Einzel in der Gewichtsklasse bis 57 kg ebenfalls Bronze gewann, Betty Lange, Paulina Ströh und Svea Naujack vom Schweriner Sportclub e.V., die in der U19-Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes bei der Europameisterschaft 2023 in Slowenien mit der Silbermedaille nach Hause kamen und Schlagmann Hannes Ocik von der Schweriner Rudergesellschaft von 1874/75 e.V., der mit Silber im Deutschland-Achter des Deutschen Ruderverbandes bei der diesjährigen Ruder-Europameisterschaft in Ungarn holte.

Zusätzlich kürte der Stadtsportbund am Sonnabend Johannes Prothmann zum Trainer des Jahres. Er ist Trainer beim SV Grün-Weiß Schwerin. Der Nachwuchsförderpreis ging an den Leichtathleten Theo Hellwig vom Schweriner Sportclub.

