Nahbus: Fahrgastzahlen steigen nach Corona-Jahren wieder

Nahbus hat hat im vergangenen Jahr zehn Prozent mehr Fahrgäste befördert als im Jahr 2019. Rund 6,1 Millionen Fahrgäste seien 2024 befördert worden. Das hat das Verkehrsunternehmen des Landkreises Nordwestmecklenburg am Donnerstag mitgeteilt. Die Corona-Delle sei damit überwunden. Ein Grund für die gestiegene Nachfrage sei das erweiterte Angebot, so das Unternehmen weiter. Wegen der steigenden Fahrgastzahlen sind im Dezember vier weitere Gelenkbusse in Betrieb genommen worden. Die befürchtete Kündigungswelle beim Deutschland-Ticket nach der Preiserhöhung zu Jahresbeginn ist in Nordwestmecklenburg ausgeblieben. Es habe kaum Abo-Kündigungen gegeben, so Nahbus.

