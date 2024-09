Stand: 02.09.2024 11:02 Uhr Interkulturelle Wochen in Wismar: "Neue Räume" für Gemeinsamkeiten

In Wismar haben am Montag die Interkulturellen Woche mit dem Motto "Neue Räume" begonnen. Die Veranstaltungsreihe soll Menschen zusammenführen und die Vielfalt der Stadtgesellschaft feiern. Den Auftakt machen zwei Ausstellungen: "Wismars Vielfalt - Gesichter und Geschichten" in der Kreisvolkshochschule Nordwestmecklenburg zeigt bis zum 27. September Lebensgeschichten von Menschen nichtdeutscher Herkunft, die jetzt in Wismar wohnen. In der Ausstellung "Nachhaltigkeitsziele" in der Wismarer Stadtbibliothek geht es um die 2015 von der UN-Generalversammlung beschlossenen Ziele, die bis 2030 das Leben aller Menschen verbessern sollen. Sie basieren auf den fünf Grundprinzipien Mensch, Partnerschaft, Erde, Frieden, Wohlstand. Die Ausstellung ist bis Anfang Oktober zu sehen. Bis dahin sind im Rahmen der Interkulturellen Wochen zahlreiche weitere Veranstaltungen in Wismar und Dorf Mecklenburg angesetzt.

