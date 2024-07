Stand: 08.07.2024 14:42 Uhr Hoher Schaden bei Diebstahl von Kupferkabel in Wittenburg

In Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben Kupferdiebe zwischen Freitag und Montag einen Schaden von mehr als 60.000 Euro angerichtet.

Laut Polizei Ludwigslust rollten die Unbekannten dafür mehrere große Kabeltrommeln ab. Insgesamt stahlen sie 2,5 Kilometer ummanteltes Kupferkabel und transportierten es aus dem Gewerbegebiet in der Hagenower Chaussee ab. Möglicherweise über die angrenzende A24, so die Polizei. Inzwischen hat die Kriminalpolizei vor Ort Spuren gesichert. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 08.07.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim