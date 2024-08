Stand: 19.08.2024 06:54 Uhr Gut 100.000 Menschen haben das Wismarer Schwedenfest besucht

In Wismar ist am Sonntag nach vier Tagen das Schwedenfest zu Ende gegangen. Laut Stadt haben in diesem Jahr etwa 100.000 Menschen das Volksfest besucht. Damit war die Besucherzahl ungefähr so hoch wie im vergangenen Jahr. Zum mittlerweile 23. Mal wurde mit diesem Fest an die Schwedenzeit in Wismar erinnert, die von 1648 bis 1803 andauerte. Traditionelles Highlight am letzten Tag war der Schwedenweg: Der Historische-Umzug mit etwa 280 Kostümierten wurde von 25 verschiedenen Gruppen durchgeführt. Darunter war zum Beispiel der Schützenverein. Auch Kommunalpolitiker, Stadtverwaltungs-Mitarbeiter und Musiker haben sich beteiligt. Vorher fand der Schwedenlauf statt - ein Rundkurs durch die Wismarer Altstadt. An dem nahmen etwa 1.000 Sportler teil. Laut Polizei verliefen die vier Schwedenfest-Tage friedlich und ohne nennenswerte Zwischenfälle. Am Abend endete das Volksfest mit einer ABBA-Show auf dem Marktplatz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 19.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg