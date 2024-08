Stand: 30.08.2024 13:25 Uhr Flutlichtpokal in Spornitz: Bestes Feuerwehrteam gesucht

Am Abend treten auf dem Sportplatz in Spornitz bei Parchim 60 Mannschaften beim 13. Flutlichtpokal der Freiwilligen Feuerwehren an. Mehr als 90 Feuerwehrteams aus ganz MV, den neuen Bundesländern und Schleswig-Holstein hatten sich beworben. Bis etwa zwei Uhr nachts wird das beste Team im "Löschangriff Nass" gesucht. Die Männer und Frauen müssen die Feuerwehrschläuche verbinden und die TS - ihre Tragkraftspritze aus DDR-Zeiten in Gang bekommen. Wer am schnellsten die rund 50 Meter entfernte Wand mit seinem Wasserstrahl trifft, bekommt den Pokal. Rund eineinhalbtausend Gäste werden erwartet - es gibt ein buntes Rahmenprogramm.

